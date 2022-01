Man Utd : Cristiano Ronaldo drague les jeunes

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Cristiano Ronaldo commence à s'intégrer au vestiaire de Manchester United. La star portugaise, d'abord critique sur ses jeunes partenaires, a décidé de rejoindre leurs activités sur les réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo est l'un des plus grands joueurs de ces dernières décennies. Il bénéficie d'un statut qui le rend puissant dans un vestiaire mais aussi intimidant pour ses partenaires, parfois bien plus jeunes que le Portugais de bientôt 37 ans. Depuis son retour à Manchester United, il n'hésite d'ailleurs pas à égratigner ses jeunes coéquipiers concernant leur attitude. Il s'était plaint de leur manque d'écoute des voix expérimentées du vestiaire après le match nul décevant à Aston Villa et avait souhaité que « leur attitude change sous peine de vivre une saison cauchemar » avec Manchester United. Si Ralf Rangnick avait apprécié les conseils de sa star, il souhaitait aussi que le vestiaire retrouve une certaine unité et donc que Ronaldo et les jeunes joueurs se rapprochent un peu plus.

Ronaldo, leader du groupe farces et attrapes

Ce dernier vœu a été exaucé puisque le Portugais a rejoint le groupe WhatsApp plébiscité par les benjamins de l'effectif comme Marcus Rashford, Anthony Elanga ou James Garner. Dans leurs conversations, les Red Devils partagent leurs sentiments, leurs passions mais aussi leurs plaisanteries et leurs blagues auxquelles ils associent maintenant Ronaldo.

Cristiano Ronaldo joins Man Utd WhatsApp group in bid to unify dressing room. #MUFC https://t.co/z4mxn67IwW pic.twitter.com/Imi5LVGf7U — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 30, 2022

La nouvelle attitude du Portugais et sa décision plaisent au sein du groupe comme le confirme un membre du club proche des joueurs au Sun. « Ils ne quittent jamais leur téléphone et échangent régulièrement des messages, envoient des blagues et des clips amusants et discutent de choses comme les jeux informatiques, les tendances de la mode et la musique. Ronaldo a presque le double de l'âge de certains membres du groupe et a quatre enfants et une fiancée enceinte. Sa vie est très différente de celle des plus jeunes qui débutent dans le jeu. Certains sont un peu impressionnés par lui, mais sont vraiment heureux qu'il ait rejoint le groupe et sont ravis qu'il envoie un message à tout le monde et se joigne à lui. Cela le rend beaucoup plus accessible, surtout à un moment où certains des plus jeunes membres de l'équipe ont du mal avec la forme », indique t-il. De bons sentiments et une nouvelle complicité qui devront se traduire par de meilleurs résultats sur le terrain sous peine de fâcher encore le Portugais, toujours affamé de trophées.