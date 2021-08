Cristiano Ronaldo a la haine du Coca, tout s'explique

Dans : Premier League.

Pendant l’Euro, Cristiano Ronaldo avait déclenché une polémique en écartant des bouteilles de Coca-Cola lors d’une conférence de presse. La raison de ce désamour avec la boisson a été dévoilé.

Cristiano Ronaldo est salué pour son hygiène de vie parfaite et ses muscles saillants. À 36 ans, la star portugaise fait encore des ravages grâce à son corps de 20 ans. Le joueur de la Juventus mange jusqu’à six fois par jour, multiplie les siestes et les séances de récupération. Mais si CR7 est un exemple de professionnalisme, il n’a pas toujours été irréprochable. The Athletic révèle un incident qui s’est passé lorsque Cristiano Ronaldo évoluait à Manchester United, de 2003 à 2009. Alors qu’il buvait un coca au petit-déjeuner, un de ses coéquipiers, furieux, l’avait plaqué contre un mur en lui reprochant son manque de professionnalisme. L’identité du joueur n’a pas été dévoilée par le média anglais mais le vestiaire de Manchester United était extrêmement bien fourni en leaders lors des années 2000, avec le respecté Sir-Alex Ferguson en tête de meute.

Le geste de Cristiano Ronaldo a donné le hoquet et lancé un débat international sur le sponsoring d'un événement sportif par Coca-Cola



L'occasion de se demander comment ces rendez-vous médiatiques sont devenus de grandes foires à la saucisse#Euro2020https://t.co/rWgDFeTzL2 pic.twitter.com/JmuAukv4WN — franceinfo plus (@franceinfoplus) June 26, 2021

Cet événement pourrait expliquer le geste de Cristiano Ronaldo lors de l’Euro. En conférence de presse, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or avait écarté les deux bouteilles de Coca devant lui, alors que la marque est sponsor de l’UEFA. Il avait remplacé la boisson par une bouteille d’eau. La célèbre marque américaine avait alors enregistré une importante chute de sa valeur à la bourse de New-York. Coca peut en vouloir à Cristiano Ronaldo mais donc également à ce fameux joueur de Manchester United, qui a remis le Portugais dans le droit chemin. Cette histoire prouve qu’il n’est jamais trop tard pour se reprendre en main. Cristiano Ronaldo a mis toutes les chances de son côté pour devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football, en faisant des sacrifices indispensables.