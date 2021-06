Cristiano Ronaldo coûte des miliards à Coca-Cola !

Dans : Euro 2021.

D'un geste spectaculaire, Cristiano Ronaldo a collé un tacle violent à Coca Cola, sponsor de l'Euro au point de plomber l'action en bourse du géant et de faire réagir l'UEFA.

Grâce à son doublé en toute fin de match avec le Portugal contre la Hongrie, mardi à Budapest, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur historique de l’Euro avec 11 réalisations contre 9 pour son dauphin, un certain Michel Platini. De quoi confirmer que le statut de star mondiale du football attribué à CR7 n’est pas usurpé. Mais c’est sur un autre sujet que l’attaquant portugais de la Juventus a montré à toute la planète qu’il avait un sacré poids dans le marketing sportif. En effet, à la veille du match entre le Portugal et la Hongrie, Cristiano Ronaldo était en conférence de presse, et le premier geste de CR7 a été de remplacer les deux bouteilles de Coca-Cola qui étaient devant lui par une bouteille d’eau. Et si le geste ne suffisait pas, le joueur de 36 ans a dit face à la caméra qu’il ne voulait pas voir la boisson américaine et préférait l’eau. Ce n’est pas la première fois que le quintuple Ballon d’Or s’en prend directement à la firme d’Atlanta, le père de famille qu’il est ayant même déjà dit qu’il refusait que ses enfants boivent du Coca et mangent des chips.

Et l’attitude de Cristiano Ronaldo en conférence de presse a eu un effet immédiat à la bourse, puisque la valeur de l’action Coca-Cola a baissé très aussitôt de 1,6% à la bourse de New-York qui ouvrait au moment où cette scène se déroulait. Sur le papier cela ne fait pas grand-chose, mais compte tenu de la valeur financière de cette société cela représente tout de même 4 milliards de dollars. Cependant, l’action de la boisson a repris ensuite des couleurs, et du côté de l’UEFA on est venu soutenir ce sponsor majeur. « Sans cette marque, il serait impossible d'investir dans l'avenir du football à tous les niveaux. Coca-Cola a une longue tradition de soutien à tous les sports (...) Leur soutien est essentiel depuis 1988 pour garantir le développement du football dans toute l'Europe », a précisé l’instance européenne du football. De son côté, la firme américaine a calmé le jeu : « Les joueurs se voient offrir de l'eau, ainsi que du Coca-Cola et du Coca-Cola Zero à leur arrivée lors de nos conférences de presse ». Quoi qu’il en soit, Cristiano Ronaldo a désormais un nouveau surnom : Coca-Cola Killer.