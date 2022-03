Conor McGregor patron de Chelsea, ça va cogner !

Roman Abramovitch a choqué tout le monde ce mercredi en annonçant qu'il allait vendre Chelsea après près de 20 ans à la tête du club. Les offres de rachat ne manquent déjà pas, y compris Conor McGregor qui dans un tweet a communiqué dans ce sens.

Frapper fort. C'est ce qu'a fait Roman Abramovitch ce mercredi en officialisant la vente du club de Chelsea dont il était le propriétaire depuis 2003. Cela représente un coup de tonnerre et la fin d'une époque pour les supporters des Blues. Ceux-ci auront vu leur club gagner avec lui cinq titres de champions, deux Ligue des champions et deux Ligue Europa durant cette période. L'heure est maintenant à la succession de l'oligarque russe. Les offres de rachat pour le club londonien ne devraient pas manquer. Le milliardaire suisse Hansjörg Wyss s'est déjà positionné d'ailleurs.

Frapper fort, l'Irlandais Conor McGregor l'a fait toute sa carrière. Il a arpenté les octogones de la MMA dans le monde entier depuis près de 15 ans et conquis de nombreux titres. Mais, il pourrait bien mettre tout le monde KO en entrant dans le football avec fracas. Le champion irlandais va t-il racheter Chelsea ? Il a fait passer un message sur les réseaux sociaux ce mercredi qui tend à penser que l'idée lui traverse l'esprit.

I wish to explore this. @ChelseaFC pic.twitter.com/ABEjjCqhD7