Chelsea : un milliard de garantie pour participer aux négociations

Le processus de vente de Chelsea s'est accéléré ces derniers jours. La liste de prétendants s'est réduite à quatre après les premiers écrémages. Mais, les candidats devront encore être convaincants et avoir des fonds importants pour convaincre Roman Abramovitch.

Propriétaire du Chelsea FC depuis 2003, Roman Abramovitch ne compte pas laisser le club de sa vie entre de mauvaises mains à l'avenir. L'oligarque russe est peut-être sanctionné financièrement par le gouvernement britannique mais il garde le dernier mot sur le choix du futur propriétaire des Blues. Abramovitch a déjà fait un tri dans les nombreuses offres qu'il a reçues du monde entier. Ils ne sont plus que quatre à pouvoir racheter Chelsea. Il y a les propriétaires des Chicago Cubs en baseball, la famille Ricketts. Le copropriétaire des Los Angeles Dodgers aussi de baseball, Todd Boehly. L'ancien propriétaire de Liverpool, Sir Martin Broughton. Et le copropriétaire des Boston Celtics et d'Atlanta, Stephen Pagliuca.

Ces quatre hommes doivent maintenant affronter l'exigence financière de Roman Abramovitch. Même s'il ne pourra pas tirer de bénéfices de la vente de Chelsea, le Russe ne veut pas brader son club et surtout le voir repris par des investisseurs peu ambitieux. Selon le média anglais Sky News, les candidats doivent proposer une offre formelle de suite et, en plus, s'engager contractuellement à investir un milliard de livres sterling, soit plus d'un 1,2 milliard d'euros dans l'équipe.

