Benjamin Mendy reste en prison jusqu'à son procès

Accusé de viols, Benjamin Mendy restera en prison jusqu'à une prochaine comparution devant un tribunal le 10 septembre prochain.

Placé en détention depuis la semaine passée, suite à des accusations de viols, notamment sur une jeune fille mineure, Benjamin Mendy restera en prison à Manchester en attendant que la justice anglaise étudie son cas le 10 septembre prochain. L'avocat du joueur français de Manchester City avait fait appel d'une première décision d'un juge de placer Mendy en détention, mais cet appel a été rejeté après une audience à huis-clos ce mercredi, et le footballeur devra donc rester en prison.

Manchester City footballer Benjamin Mendy will remain in custody ahead of a potential trial on rape charges after a bail application was refused.