Au plus mal, Anthony Martial touché par une triste nouvelle

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Période difficile pour Anthony Martial, qui connait des problèmes aussi bien au niveau sportif que personnel.

L’attaquant de Manchester United est passé totalement au second plan chez les Red Devils, au point d’être poussé vers la sortie et de se retrouver prêté au FC Séville. Un nouveau départ qui avait plutôt bien démarré, avant d’être freiné par une blessure. Il faut dire que le club andalou a accepté de prendre en charge l’intégralité du salaire de l’attaquant français, mais que cela n’ira pas plus loin que cette saison. Anthony Martial, qui semble désormais bien loin de l’équipe de France en vue de la Coupe du monde, a souvent été pointé du doigt pour sa difficulté à se concentrer sur le football. Il faut dire qu’il a connu de nombreuses histoires depuis qu’il a explosé à l’AS Monaco puis à Manchester United. Il s’en était excusé publiquement, notamment auprès de sa chérie Mélanie Da Cruz, qu’il avait épousé en 2019. Malgré cela, le couple a décidé de se séparer, comme a fait savoir son épouse Mélanie Da Cruz, pour qui la situation était difficilement tenable. L’ancien candidate de télé-réalité a pris la parole sur les réseaux sociaux pour mettre fin aux rumeurs de nouvelles tromperies, alors qu’elle avait suivi Anthony Martial à Séville pour tenter de repartir sur de bonnes bases.

Enfin la tête au foot pour Anthony Martial ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mélanie DC (@melaniemartialdc)

« Parfois pour gagner une course il faut arrêter de courir… Je n’ai pas pour habitude de prendre la parole concernant ma vie privée.. Mais pour le bonheur et l’avenir de chacun je me dois de le faire aujourd’hui. Il n’existe pas de rupture facile mais elle peut être faite dans le plus grand des respect et avec pudeur de ma part. La vie à 2 est une longue route souvent parsemée d’embûches. Abandonner ne fait pas partie de mon caractère mais c’est ici que nos chemins se séparent. Bientôt 3 ans qu’on s’est dit « oui » je pensais pour la vie malheureusement l’amour n’a pas suffit. Il m’est impossible de poser ICI des mots sur ce que je ressens car ma douleur ne s’écrit pas. Néanmoins notre priorité est et restera le bien être de Swan », a livré Mélanie Da Cruz à propos de leur fils en commun. Une décision qui sera bien évidemment suivie aussi par les suiveurs d’Anthony Martial, qui a énormément de mal à retrouver son meilleur niveau physique ces derniers mois, et qui rêve de faire enfin parler de lui pour ses performances sportives.