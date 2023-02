Arsenal veut régler le problème Saliba en urgence

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Titulaire indiscutable, William Saliba donne entière satisfaction à Arsenal. Le club londonien souhaite prolonger son contrat mais les discussions entamées depuis plusieurs mois n’ont toujours pas abouti à un accord. Les choses devraient néanmoins évoluer dans les semaines à venir.

Cette saison, William Saliba a quasiment disputé l’intégralité de tous les matchs d’Arsenal en Premier League. C’est dire à quel point le défenseur central a gagné les faveurs de Mikel Arteta. Le Français a également convaincu la direction londonienne, prête à prolonger son contrat qui expire en 2024, sans compter l’année supplémentaire en option. Mais après des mois de discussions, les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord.

Saliba devient la priorité d'Arsenal

Les choses devraient néanmoins évoluer dans les semaines à venir. Car après la prolongation de Gabriel Martinelli en février dernier, et l’accord annoncé pour Bukayo Saka, Football Insider affirme que William Saliba devient la priorité d’Arsenal. Un terrain d’entente sera probablement trouvé dans la mesure où le joueur prêté à l’Olympique de Marseille la saison dernière semble totalement impliqué dans le projet des Gunners, actuels leaders de Premier League.

« Je veux gagner tout ce qu'il est possible de gagner ici, et remettre le club au sommet, a confié l’international tricolore au site officiel d’Arsenal. Je veux gagner chaque titre. On veut tous remporter la Premier League, je n'ai jamais gagné un trophée donc c'est pour ça que je travaille tous les jours. Mais on sait qu'il nous reste 15 matchs et que ce ne sera pas facile. On doit rester concentrés et ne jamais lâcher parce que la Premier League est difficile. »

Autre paramètre important pour William Saliba, la présence du manager Mikel Arteta dont il apprécie les méthodes. « Ce que vous voyez sur le terrain, c'est la même chose à l'entraînement. Il aime son travail et nous donne ce sentiment. C'est bien d'avoir un coach comme ça. Avant les matchs, il parle toujours bien et quand tu entres sur le terrain, tu veux être bon parce que sa manière de parler te donne envie de te battre. On voit qu'il me fait confiance », s’est réjoui le défenseur central qui n’envisage absolument pas un départ.