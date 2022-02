Après la FIFA, Chelsea manque de respect à Edouard Mendy

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Décidément, entre Édouard Mendy et les photographies c'est une longue histoire de désamour. Après la FIFA qui ne l'avait pas mis en valeur pour le trophée The Best du meilleur gardien, son club de Chelsea n'a pas été inspiré pour lui rendre hommage lors du dernier titre des Blues.

Pour les observateurs du monde entier, il est évident qu'en ce moment Edouard Mendy fait partie des meilleurs au poste de gardien de but. Le Sénégalais l'a prouvé ces derniers mois avec son club de Chelsea et avec la sélection du Sénégal. Il a remporté la Ligue des Champions avec les Blues et la CAN avec les Lions de la Teranga, étant toujours solide et souvent décisif dans ces sacres. Toutefois, on peut penser qu'il ne bénéficie pas de la médiatisation que son talent mérite. Pas toujours valorisé comme il se doit, il n'a en plus jamais été récompensé d'un prix individuel. En outre, il a du subir certains incidents de communication qui peuvent faire sourire mais indiquent un petit manque de respect pour le portier de Chelsea.

La photo d'Edouard Mendy qui fait sourire à West Ham

Tout d'abord, une partie de la presse française et anglaise l'a confondu avec Benjamin Mendy qui est actuellement accusé de viols et agressions sexuelles. Ensuite, dans son tweet pour présenter les nominés au trophée The Best du meilleur gardien, la FIFA l'avait présenté en tenue d'entraînement alors que ses concurrents Manuel Neuer et Gianluigi Donnarumma étaient en tenue officielle. Edouard Mendy avait alors exprimé sa colère notamment sur les réseaux. Cette fois-ci, c'est son club qui a fauté. Dans la foulée de son sacre en coupe du monde des clubs, Chelsea a publié un poster pour rendre hommage à ses champions du monde avec tout l'effectif représenté dont Edouard Mendy.

The image of Mendy is from the West Ham game when he pushed Masuaku’s cross into his own net 😂😂😂⚒ pic.twitter.com/lOTn9Qy6xj — West Ham Premier (in Europa) (@westhampremier) February 12, 2022

L'image du gardien sénégalais a fait sourire les supporters de West Ham. En effet, si à première vue il semble en plein arrêt, le cliché vient en fait d'un but qu'il avait encaissé d'Arthur Masuaku lors du succès 3-2 des Hammers le 4 décembre dernier. Sur ce troisième but, Mendy n'avait pas été irréprochable avec une mauvaise anticipation ce dont se souviennent les fans du club rival comme l'exprime le tweet plus haut avec les smileys. « C'est embarrassant haha. Chelsea célèbre littéralement sa défaite contre nous », ou encore, « Battez-les 3-2, cela fait-il alors de nous des champions du monde ? », expriment d'autres messages. Décidément, les clichés causent bien des soucis à Edouard Mendy ces derniers temps.