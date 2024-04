PL ‍: Douche froide pour Arsenal, City fonce vers le titre

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Troisième de Premier League au début de ce week-end, Manchester City voit ses concurrents craquer totalement dans la dernière ligne droite.

Après Liverpool qui s’est incliné contre Crystal Palace à domicile, c’est Arsenal qui a trébuché à l’Emirates face à Aston Villa. Dans un match très bien géré par les coéquipiers de Lucas Digne, auteur d’une passe décisive sur le premier but, la formation d’Unai Emery s’est imposée 2-0 grâce à des buts de Bailey et Watkins dans les 10 dernières minutes. Au classement, cela laisse Manchester City en tête et bien parti pour conserver sa première place, avec deux points d’avance sur Arsenal et Liverpool. A noter la bonne opération d’Aston Villa, qui conforte sa quatrième place et est bien parti pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.