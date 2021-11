Edouard Mendy scandalisé par la FIFA

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Champion d’Europe en 2021 avec Chelsea, le portier sénégalais Édouard Mendy a réalisé une grande année 2021, étant devenu une référence à son poste. Nommé pour le trophée FIFA The Best du meilleur gardien, il a toutefois rit jaune de la manière dont cela a été annoncé.

Dans l’effectif de Chelsea vainqueur de la Ligue des Champions en juin dernier, on aime parfois retenir les noms de Kanté, Jorginho, Mount ou encore Thiago Silva dans le sacre des Blues. Mais, certains oublient parfois l’importance du gardien Edouard Mendy dans cette victoire. Le portier sénégalais a réalisé une année époustouflante, que ce soit avec ses arrêts impressionnants ou ses statistiques monstrueuses. Après le succès face à la Juventus 4-0, il a ainsi réalisé son 13e cleen-sheet en 17 matches de C1 dans sa carrière. N’ayant encaissé que quatre petits buts dans cette compétition et un seul cette saison. Mendy est devenu une référence à son poste, parmi les meilleurs mondiaux, mais semble en tout cas ne pas avoir la reconnaissance que ce statut mérite.

Mendy vilain petit canard de la FIFA ?

Premier élément de crispation pour l’ancien portier de Rennes, son absence dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or malgré sa formidable saison et son palmarès avec une Ligue des Champions. Quatre Blues champions d’Europe étaient eux présents avec Kanté, Jorginho, Azpilicueta et Mount. Une déception tempérée par le faible d’intérêt du collège pour le poste de gardien avec un seul nommé, Gianluigi Donnarumma. Édouard Mendy pensait donc se consoler avec l’autre prix individuel, The Best, la marque de la FIFA. Il a en effet été nommé pour le trophée du meilleur gardien avec quatre autres grands noms. Cependant, il a été peu emballé par la présentation de la FIFA.

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men's Goalkeeper



Alisson Becker

Gianluigi Donnarumma

Édouard Mendy

Manuel Neuer

Kasper Schmeichel



🧤 VOTE NOW 👉 https://t.co/Lx1l8HEkaT pic.twitter.com/g9PkeZ4xlW — FIFA.com (@FIFAcom) November 22, 2021

En effet, parmi les cinq nommés que sont Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Manuel Neuer, Kasper Schmeichel et donc Édouard Mendy, les quatre premiers sont représentés sous leur maillot national. Mendy, lui, n’apparaît qu’en sous-maillot.

Une différence surprenante et incompréhensible selon l’intéressé. « Deux jours que je regarde ce post et que j’essaye de comprendre pourquoi mais je n'ai toujours pas compris. Est-ce normal que je sois le seul sans le maillot de mon pays, le Sénégal ? Est-ce juste pour le Sénégal ? », déclare t-il furieux en story Instagram. Edouard Mendy espère sans doute, avec la répétition de bonnes performances et un palmarès toujours plus solide, être enfin apprécié à sa juste valeur.