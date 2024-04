Arsenal snobe Cristiano Ronaldo, le karma a frappé

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Premier League, Arsenal a subi la loi d'Aston Villa. Une défaite très préjudiciable dans la course au titre pour les Gunners.

A l'instar de Liverpool, Arsenal a aussi perdu ce week-end en Premier League. Les Gunners, aux prises avec Aston Villa à domicile, n'auront pas fait le poids face à un adversaire meilleur dans tous les compartiments du jeu. Encore une fois, le manque d'efficacité des Gunners aura porté préjudice à la formation de Mikel Arteta. Si tout n'est pas perdu dans la course au titre, cette défaite pourrait se payer cher au moment de faire les comptes. De quoi agacer et rendre tristes les fans d'Arsenal, qui croyaient dur comme fer aux chances de leur club de remporter la Premier League.

Arsenal ne sait pas marquer, il rêvait de Cristiano Ronaldo

💬 “It’s time to pull our socks up and show everyone why we’re in this position.”



Attention turns to the Champions League 👇 — Arsenal (@Arsenal) April 14, 2024

Grand supporter de la formation londonienne, Piers Morgan n'a pas manqué de pester après cette défaite face à Villa via son compte X. Pour lui, un joueur comme Cristiano Ronaldo manque terriblement à Arsenal. « Tant d'occasions en première mi-temps, mais aucune n'a été saisie. Si Watkins avait joué pour nous, nous aurions gagné 3-0. Le refus d'Arteta de donner la priorité à un attaquant de premier plan est son seul raté majeur. Je pense que Cristiano Ronaldo marquerait plus de 25 buts par saison dans notre équipe avec le service qu'il aurait », a notamment indiqué le journaliste et grand ami du quintuple Ballon d'Or portugais, qui veut voir un attaquant de renom débarquer à Arsenal l'été prochain lors du marché des transferts. Il ne devrait pas s'agir en revanche de Cristiano Ronaldo, concentré sur son aventure en Arabie saoudite et qui a récemment fêté ses 39 printemps. Cela ne sera pas non plus Kylian Mbappé, qui va lui filer du côté du Real Madrid après son aventure au PSG.