Ang : Todd Boehly viré par les fans, réunion de crise à Chelsea

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Malgré le rachat de Chelsea par Todd Boehly et les millions d'euros investis sur le marché des transferts, le club londonien peine toujours à se sortir de la tourmente. À l'occasion d'une nouvelle défaite des Blues contre Brighton, le propriétaire de Chelsea a eu une altercation avec des supporters.

Battu par le Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Chelsea ne trouve pas de réconfort en championnat où l'équipe n'arrive pas à tourner correctement. Malgré l'arrivée de Frank Lampard sur le banc des Blues, la formation londonienne n'y arrive plus et reste sur deux défaites consécutives en Premier League dont la dernière en date contre Brighton, à domicile. Chelsea a subi une énième défaite, la douzième de la saison, plongeant le club à la onzième place du championnat. Une situation vécue comme une crise par les supporters qui estiment que Todd Boehly est responsable de ces événements catastrophiques. Au point de le mettre au pilori malgré les millions d'euros dépensés ?

Les supporters s'en prennent à Todd Boehly

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Selon les informations du journal The Sun, durant cette défaite face aux Seagulls, le milliardaire américain a été vivement critiqué par les fans de Chelsea. Certains supporters lui reprochent sa mauvaise gestion du club et ses dépenses qui ont perturbé l'équilibre de l'équipe. Le propriétaire de Chelsea a eu plusieurs conversations houleuses à Stamford Bridge. Il faut dire que cela fait plusieurs semaines que quelques rappels qui font mal, notamment en comparaison de la gestion du club sous Roman Abramovitch, plus mesurée mais plus cohérente. Le média anglais affirme également que Todd Boehly et Behdad Eghbali, son bras droit, sont allés voir les joueurs après le match, dans les vestiaires pour une réunion d'une heure. Alors qu'il ne reste que 7 matchs avant la fin de la saison et que la Ligue des Champions semble être impossible à remporter, Chelsea va devoir se reconstruire en interne, afin d'aborder la saison prochaine de la meilleure des manières avec un effectif XXL et un entraîneur qui sera trouvé durant l'inter-saison. Frank Lampard assure l'intérim jusqu'à la fin de l'exercice 2022/2023, non sans réussite pour le moment.