Ang : Thierry Henry pour remplacer Claude Puel à Leicester ?

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Leicester s'est incliné vendredi soir face à Manchester United dans le match d'ouverture de la saison de Premier League, et il n'en fallait pas plus pour relancer les supputations sur l'avenir de Claude Puel aux commandes des Foxes. Ce dimanche, le Mirror annonce que les dirigeants du club anglais ont donné deux matches à l'ancien coach de Nice et de l'OL pour redresser la barre ou alors sa mission sera terminée.

Et pour remplacer le technicien français, Leicester aurait deux idées pour le moins originales. En effet, les concurrents pour ce poste de manager seraient Thierry Henry, coach adjoint de l'équipe de Belgique et récemment libéré de ses obligations de consultant pour Sky Sports, et...Roberto Martinez, l'actuel sélectionneur belge. Même si ce dernier a prolongé son engagement avec les Diables Rouges jusqu'en 2020, le tabloïd pense que l'offre des Foxes pourrait changer la donne et le pousser à revenir en Premier League. Un scénario qui semble tout de même peu probable, la Belgique n'étant probablement pas décidée à libérer celui qui a mené l'équipe nationale au dernier carré en Russie.