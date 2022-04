Officiel : Jurgen Klopp signe un contrat XXL avec Liverpool

A la lutte pour le titre en Premier League, bien parti pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, Liverpool impressionne toute la planète football. Son manager en est récompensé avec la signature d’un énorme contrat, officialisé ce jeudi en début de soirée par les Reds. Jurgen Klopp a ainsi signé un contrat allant jusqu’en juin 2026. « Il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour répondre, en réalité. La réponse était très simple... Je suis amoureux de ce club et je m'y sens bien ! », a livré l’entraineur allemand. L’ensemble de son staff a aussi été prolongé.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴