Ang : Olivier Giroud prolonge à Chelsea

Dans : Premier League.

Arrivé en fin de contrat à Chelsea, Olivier Giroud a finalement prolongé d'un an son contrat chez les Blues.

Annoncé proche de l'Inter lors du mercato d'hiver, et même à un moment comme une cible potentielle de l'OL et de l'OM, Olivier Giroud était resté à Chelsea, malgré un statut de remplaçant de luxe. Mais le champion du monde tricolore a convaincu Frank Lampard de le conserver, puisque ce mercredi soir les Blues ont annoncé qu'ils avaient fait jouer l'option qui leur permettait de prolonger Olivier Giroud un an de plus. C'est une bonne nouvelle pour l'attaquant des Bleus qui pourra préparer sereinement l'Euro 2021, Chelsea semblant vouloir miser sur lui la saison prochaine.