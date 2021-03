Ang : Manchester United a compris les indices laissés par Pogba

Dans : Premier League.

Lié à Manchester United jusqu’en 2022, Paul Pogba fait l’objet de nombreuses rumeurs de départ. Pas de quoi inquiéter son manager Ole Gunnar Solskjaer qui devine les réelles intentions du milieu de terrain français.

Alors que son agent Mino Raiola avait clairement annoncé son départ, Paul Pogba, lui, ne s’exprime toujours pas sur son avenir. Le milieu de Manchester United laisse circuler les rumeurs selon lesquelles il aimerait partir cet été, à un an de la fin de son contrat. Ces informations régulièrement publiées dans les médias n’inquiètent pourtant pas Ole Gunnar Solskjaer qui, après le but décisif du Français contre le Milan AC (0-1) jeudi en Europa League, croit voir à travers son attitude une envie de poursuivre avec les Red Devils.

« Je pense que tous les joueurs de l'équipe, y compris Paul, sont seulement concentrés pour faire les meilleures performances possibles, a répondu le Norvégien. Je ne pense pas que la moindre énergie soit perdue sur des spéculations. Bien sûr, on a des discussions et des échanges. Quand on voit Paul jouer comme il l'a fait contre Milan, quand on le voit revenir à l'entraînement, cela montre à quel point il s'implique pour nous, à quel point il prend du plaisir à jouer et à quel point on peut tirer avantage de sa présence ici. »

Pogba le super sub

Il est vrai que Paul Pogba a immédiatement montré son importance pour Manchester United dès son retour de blessure. Ole Gunnar Solskjaer est donc forcément tenté de l’aligner à nouveau contre Leicester City en FA Cup. « On devra voir combien de temps il peut jouer dimanche. Je ne pense pas qu'il puisse jouer 90 minutes, a estimé le coach mancunien. Je ne suis pas sûr qu'il puisse débuter, mais on a pu voir quel impact il pouvait avoir en tant que remplaçant. » Epargné par les pépins physiques, l’international tricolore pourrait jouer un rôle majeur jusqu’à la fin de la saison. Et plus si l’intuition du manager est la bonne.