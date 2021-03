EL : Paul Pogba encensé par Ibrahimovic

Dans : Europa League.

Remplaçant au coup d’envoi, de retour d’une longue indisponibilité pour blessure, Paul Pogba est entré en jeu en seconde période du 1/8e de finale retour d’Europa League contre le Milan AC. Alors que le match était à 0-0, ce qui faisait le bonheur du club lombard, le milieu de terrain de Manchester United a marqué quasiment sur son premier ballon, tirant sous la barre après une action confuse dans la surface. Un éclair qui a suffi à faire passer les Red Devils au tour suivant. Forcément déçu, Zlatan Ibrahimovic ne pouvait que s’incliner devant le talent du champion du monde français.

« Il y a beaucoup de déception, c'est normal après deux très bons matches. On n'a pas réussi à marquer et on fait une erreur derrière et on prend un but, c'est le foot. Il faut mieux profiter des occasions. Il faut continuer, le championnat n'est pas fini, il faut repartir de l'avant, on apprend aussi des moments négatifs pour grandir. Je veux gagner quelque chose, on est deuxièmes (en Serie A), il faut continuer à essayer de gagner le championnat. Si on arrive en Ligue des champions c'est bien, mais l'objectif est de gagner un trophée. Pogba? Tout le monde sait à quel point il est fort, ce n'est pas un secret. Il n'est pas fort, il est très fort », a livré l’attaquant suédois du Milan AC.