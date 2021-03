Ang : Man Utd rate Haaland, la cause est incroyable !

Dans : Premier League.

Aujourd'hui courtisé par les plus grands clubs européens, Erling Haaland était tout proche de rejoindre Manchester United en 2018.

Aujourd'hui et à seulement 20 ans, Erling Haaland fait partie des joueurs les plus médiatisés de la planète foot. La progression du Norvégien est linéaire : Molde, Salzbourg, Dortmund. Alors qu'il affole les compteurs avec le club allemand (25 buts en 23 matchs cette saison), le buteur est courtisé par les plus grosses formations du vieux continent. Florentino Pérez serait même prêt à débourser plus de 800 millions d'euros au total pour s'offrir le duo Haaland - Mbappé. Mais la Casa Blanca n'est pas seule sur le coup : le Bayern, Chelsea, Manchester City et United rêvent également de recruter l'international norvégien. Et pourtant, toute la carrière du jeune joueur aurait pu prendre un tout autre tournant en 2018.

En effet, le DailyMiror révèle qu'en 2018, Ole Gunnar Solsjkær qui connaissait déjà bien Erling Haaland pour l'avoir eu sous ses ordres à Molde, a fait le forcing auprès de ses dirigeants pour le faire venir à Manchester United. Un rendez-vous est alors pris entre le club anglais et Jim Solbakken, l'agent du joueur à l'époque. Seulement voilà, une incompréhension autour de l'heure de l'appel va tout faire capoter ! Ne prenant pas en compte du décalage horaire entre l'Angleterre et la Norvège, les dirigeants des Red Devils ont appelé à 10h en Norvège, soit avec une heure de retard. Pendant ce temps là, le Red Bull Salzbourg avait déjà bouclé le transfert pour moins d'une dizaine de millions seulement. Aujourd'hui, la valeur du joueur est plus de dix fois supérieure ! Une boulette à plus de 150 millions d'euros que les supporters mancuniens doivent avoir en travers de la gorge surtout que la présence du serial buteur du Borussia Dortmund n'aurait clairement pas été de trop dans l'effectif des Red Devils.