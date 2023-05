Ang : Haaland met Guardiola en furie

Erling Haaland n'a pas marqué ce samedi contre Leeds. Alors que Manchester City avait obtenu un penalty, il l'a même offert à Ilkay Gundogan. Celui-ci l'a raté, provoquant la colère de Pep Guardiola envers...Haaland.

Ce samedi, un évènement planétaire a eu lieu au Royaume-Uni. Erling Haaland n'a pas marqué un seul but lors de la réception de Leeds par Manchester City. Le roi norvégien de la Premier League n'avait pas connu pareille mésaventure en étant sur la pelouse depuis deux mois. L'homme de l'après-midi côté citizen fut Ilkay Gundogan. Le milieu allemand a inscrit un doublé pour le succès 2-1 des siens. Toutefois, Haaland a eu l'occasion de mettre son nom au tableau d'affichage avec de multiples occasions, deux montants touchés et un penalty obtenu par son équipe à la 84e minute.

Haaland ne s'est pas chargé de la sentence, la laissant à Gundogan pour permettre à ce dernier de finaliser son triplé. L'Allemand a échoué, ce qui a énervé Pep Guardiola. Il faut dire que dans la foulée Rodrigo a marqué pour Leeds, réduisant le score à 2-1 et relançant le suspense en fin de match. Une frayeur inutile qui n'aurait jamais du arriver si Haaland, tireur désigné de City sur penalty, avait pris ses responsabilités. Guardiola l'a fait savoir en direct à son attaquant norvégien.

"Erling ! You have to take it ! 😡"



Guardiola en colère après que Haaland ait laissé Gundogan tirer le penalty pour Manchester City 🥶#MCILEE | #PremierLeague pic.twitter.com/sTaQpSVCqW