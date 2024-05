Ang ‍: Haaland calme Tottenham, Man City à un pas du titre

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Premier League, 34e journée (match en retard)

Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham-Man City 0-2

Buts : Haaland (51e, 90e+1 sur pen.)

Chez le rival historique d'Arsenal, Manchester City devait gagner pour reprendre la tête avant la dernière journée dimanche. Les Citizens maîtrisaient le match mais la défense de Tottenham était héroïque pour garder le 0-0 au repos. Mais, les hommes de Pep Guardiola trouvent toujours la faille à un moment donné. Ce moment survenait juste après la mi-temps. Silva servait De Bruyne et ce dernier donnait un caviar à Haaland, seul devant le but, pour le 1-0. La suite était moins rose avec les sorties sur blessure de De Bruyne et du gardien Ederson. Le remplaçant de ce dernier Ortega était décisif devant Kulusevski et Son pour maintenir l'avance des siens. Quelques minutes plus tard, Doku était fauché dans la surface de réparation de Tottenham. Haaland s'offrait un doublé pour sceller le succès 2-0 des siens.

3 points précieux pour Manchester City qui reprend la tête à Arsenal (88 points contre 86) avant la dernière journée dimanche. En gagnant à domicile contre West Ham, les Citizens s'offriront un 4e sacre national de rang. De son côté, Tottenham a définitivement perdu sa place dans la prochaine Ligue des champions au profit d'Aston Villa.