Ang : Cristiano Ronaldo en tête d'affiche, la méthode Ajroudi utilisée en PL

Dans : Premier League.

Annoncé sur le départ, l'ancien Mancunien Cristiano Ronaldo pourrait revenir en Angleterre. C’est du moins le rêve d’un possible futur propriétaire en Premier League.

Cristiano Ronaldo devra s’y faire, son nom risque d’alimenter les rumeurs jusqu’à la fermeture du marché des transferts. L’entourage de l’attaquant de la Juventus Turin et ses dirigeants ont beau multiplier les démentis, on continue d’évoquer son possible départ cet été. Les raisons ? Le Portugais, déçu de l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à l’Olympique Lyonnais, ne serait pas retenu en raison de son salaire imposant et difficile à assumer en pleine crise sanitaire. Reste à savoir qui aurait les moyens de s’offrir Cristiano Ronaldo. Certaines sources affirment que le Paris Saint-Germain se tient à l’affût en cas de réelle opportunité.

Et de son côté, The Telegraph parle d’un éventuel transfert à Newcastle ! En effet, l’actuel propriétaire Mike Ashley, dont les discussions avec un fonds d’investissement d’Arabie Saoudite n’avancent plus après de nombreux rebondissements, discuterait désormais avec le Bellagraph Nova Group. Le boss des Magpies aurait reçu une lettre d’intention signée par Neiredes de Bourbon, qui envisagerait de recruter CR7 après avoir racheté le club pour 300 M€. Il est même précisé que le Bianconero, déjà client du groupe basé à Singapour, serait en contact avec le signataire cité. Un bel argument à présenter au vendeur et aux supporters, ce qu’un certain Mohamed Ayachi Ajroudi ne contredira pas…