Ang : Conte s’est lâché, ses joueurs préparent leur vengeance

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Après le match nul contre Southampton (3-3) samedi, Antonio Conte a vidé son sac. Le manager de Tottenham a critiqué son club à tous les niveaux. Les joueurs n’ont pas été épargnés et certains d’entre eux l’ont mal pris, à tel point que le coach italien pourrait être poussé vers la sortie.

Connu pour son franc-parler, Antonio Conte a encore frappé. Le manager de Tottenham s’est complètement lâché après le match nul concédé face à Southampton. Personne n’a été épargné dans ce coup de gueule inattendu, à commencer par les dirigeants pointés du doigt pour leur manque d’ambition. Quant aux joueurs, c’est leur état d’esprit qui a été ciblé pendant cette incroyable conférence de presse.

😳 Antonio Conte a complètement craqué en conférence de presse après le match nul de Tottenham contre Southampton ! pic.twitter.com/FYiufVwAfa — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 18, 2023

« Ici, ils ne veulent pas jouer sous pression, c'est trop facile, lâchait l’entraîneur italien. L’histoire de Tottenham c’est ça ! Cela fait 20 ans que le propriétaire (Daniel Levy) est là, et ils n’ont jamais rien gagné. Une nouvelle fois on a montré que nous n’étions pas une équipe, nous sommes juste 11 joueurs qui vont sur le terrain. Je vois des joueurs égoïstes, je vois des joueurs qui ne veulent pas s’entraider, qui n’y mettent pas de cœur. » Sans surprise, toutes ces critiques font beaucoup parler au sein du club londonien.

Conte risque de ne pas passer la trêve

La direction, forcément sous le choc, doit encore digérer le dérapage de son manager. Mais une chose est sûre, c’est que le technicien en fin de contrat ne sera pas prolongé. La presse anglaise se demande même si Antonio Conte pourra terminer la saison. Apparemment, le vestiaire s’interroge aussi, prévient The Sun. Et certains joueurs abasourdis militeraient pour le licenciement de leur entraîneur avant le terme de son bail. Autant dire que Tottenham envisagera cette solution sachant que l’actuel quatrième de Premier League est toujours en course pour une qualification en Ligue des Champions.