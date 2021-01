Ang : Cavani le monsieur titre de Manchester United

Dans : Premier League.

Débarqué à Manchester United en début de saison, Edinson Cavani va connaître son premier « derby d'Angleterre » face à Liverpool.

En s'imposant à Burnley grâce à un but de Paul Pogba, Manchester United a pris seul les têtes de la Premier League. Alors que le Covid-19 bouleverse actuellement le championnat anglais, les hommes d'Ole Gunnar Solskjær ont profité de la mauvaise forme de Liverpool pour prendre les commandes du classement. Les champions en titre restent sur 3 matchs consécutifs sans victoire en Premier League. Dimanche prochain, les éternels rivaux s'affronteront pour un match au sommet entre le leader et son dauphin, à 17h30 à Anfield. Une rencontre que Jürgen Klopp a déjà allumé avec ses propos sur l'arbitrage, laissant entendre que Manchester United était avantagé par les arbitres. Dimitar Berbatov, ancien joueur des Red Devils, a livré son avis sur le match pour Betfair.

« Je pense que ça va être un match équitable, les deux équipes ont une forte force d'attaque avec des joueurs très rapides devant avec Mohamed Salah, Sadio Mane, Anthony Martial et Marcus Rashford. Je pense que si Cavani joue, il a cette expérience et cette intelligence pour savoir comment débloquer une défense comme Liverpool et il peut être une grande arme » a déclaré le Bulgare. Après ses 3 matchs de suspension pour ses propos jugés racistes, El Matador a fait son retour face à Burnley, et postule donc à une place de titulaire dimanche. Depuis qu'il a rejoint United, l'Uruguayen a inscrit 3 buts en 10 rencontres. Pour son premier « derby d'Angleterre », Cavani sera attendu au tournant. Pour rappel Manchester United n'a plus battu Liverpool à Anfield depuis 2016 et un but d'un certain... Wayne Rooney.