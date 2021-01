Ang : Man Utd aidé par les arbitres ? Liverpool s'agace

Dans : Premier League.

Après une nouvelle contre-performance de son équipe face à Southampton, Jürgen Klopp s'est plaint de la différence d'arbitrage entre Liverpool et Manchester United.

Liverpool est dans le dur. Après deux nuls face à West Brom et Newcastle, les Reds ont enchaîné un troisième match sans succès lundi soir à Southampton. Pire, les champions d'Angleterre en titre ont été battus, en livrant une prestation plus que décevante. Très peu dangereux offensivement, les hommes de Jürgen Klopp auraient tout de même pu obtenir un penalty suite à un contact entre Kyle Walker-Peters et Sadio Mané. L'entraîneur allemand a craqué face à la presse, revenant sur ce fait de jeu, mais en profitant également pour asséner un petit tacle au rival, Manchester United.

« J’ai entendu dire que Manchester United avait eu plus de penalties en deux années que moi en cinq ans et demi. Je ne sais pas si c’est ma faute, ou comment cela peut arriver » s'est plaint le technicien. Skysports s'est penché sur cette déclaration et a étudié les chiffres. Alors Jürgen Klopp a-t-il raison ? Pas tout à fait. Depuis qu'il a pris les rênes de Liverpool, son équipe a obtenu 30 penalties, pour 41 pour Manchester United. Néanmoins, depuis l'arrivée Ole Gunnar Solskjær, aucune équipe n'a obtenu plus de penalties que les Red Devils. Si les chiffres de Klopp sont donc légèrement exagérés, l'Allemand n'est pas tout à fait en tort sur le fond. Cette statistique est symbolisée par Bruno Fernandes, qui a déjà marqué 9 penalties en Premier League depuis son arrivée à United. Les propos du coach des Reds risquent en tout cas allumer la mèche, alors que les deux clubs sont à la lutte pour le titre. L'affrontement à Anfield le 17 janvier prochain s'annonce palpitant, et l'arbitrage sera particulièrement scruté.