15e journée de Premier League

Villa Park

Aston Villa bat Manchester City :

But : Bailey (74e) pour Aston Villa

The star of the show puts us ahead!



Bailey runs into space through the middle, cuts onto his right foot and sees his effort deflect beyond Ederson!