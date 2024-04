Ang ‍: Arsenal répond avec force à Man City

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Premier League, 32e journée

En maîtrise dans le jeu, Arsenal s'est logiquement imposé 3-0 à Brighton. Les Gunners ont pris les devants grâce à un penalty converti par Saka en première période (33e). Alors que les locaux réagissaient un peu après la pause, Havertz venait éteindre leurs derniers espoirs avec le second but (62e). Leandro Trossard ajoutait un troisième but en fin de match (86e) pour améliorer encore un peu plus la différence de but des Gunners. Ce succès permet à Arsenal de prendre la tête de Premier League avec un point d'avance sur Liverpool et Manchester City même si les Reds doivent jouer dimanche à Manchester United.