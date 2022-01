Amazon : Thierry Henry convoité, les téléspectateurs tremblent

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Consultant sur Prime Video depuis le début de la saison, Thierry Henry est l’observateur de la Ligue 1 qui fait l’unanimité chez les fans de football.

Les punchlines et les analyses de l’ancien attaquant de l’Equipe de France et d’Arsenal font le bonheur des supporters des clubs de Ligue 1 depuis que le championnat est diffusé sur l’antenne de Prime Video. De toute évidence, avec Thierry Henry, Amazon tient un consultant très apprécié et qui suscite la curiosité et l’admiration des téléspectateurs. Mais d’un moment à l’autre, Prime Video peut perdre le champion du monde 1998. Et pour cause, Thierry Henry n’a jamais caché qu’il était toujours à l’affût d’opportunités pour reprendre sa carrière d’entraîneur après des expériences mitigées à Monaco et au Canada, à Montréal. Actuellement adjoint de Roberto Martinez avec la Belgique, il pourrait reprendre du service en Premier League.

Thierry Henry à Everton ?

La statue de Thierry Henry devant l'Emirates ✨🇫🇷 pic.twitter.com/1HRzgrEYkS — BeFoot (@_BeFoot) January 17, 2022

En effet, The Athletic dévoile que les Toffees sont très intéressés par Roberto Martinez afin de prendre la succession de Rafael Benitez à Everton. Tandis que le nom de Rudi Garcia a été évoqué, c’est bien l’actuel sélectionneur de la Belgique qui ferait office de priorité chez les dirigeants britanniques. Dans le cas où Roberto Martinez accepterait de revenir à Everton, un club qu’il connait bien, il souhaiterait déménager avec son staff actuel, Thierry Henry y compris. Il y a donc un réel risque pour Amazon de perdre l’ancienne légende d’Arsenal en cas de signature de Roberto Martinez à Everton. Mais ce scénario est encore loin d’aboutir car pour l’instant, le sélectionneur de la Belgique ne se voit pas quitter les Diables Rouges à un an de la Coupe du monde au Qatar. Reste maintenant à voir si de son côté, Thierry Henry serait d’accord pour suivre Roberto Martinez si ce dernier revenait en Premier League alors qu’il n’a encore jamais été adjoint dans un club professionnel.