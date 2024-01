Officiel ‍: Jürgen Klopp annonce son départ de Liverpool

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux de Liverpool, Jürgen Klopp a annoncé son départ à la fin de la saison. Le manager des Reds quittera ses fonctions après neuf années passées au club anglais.

Jürgen Klopp a surpris tout le monde ce vendredi matin. Alors que la presse anglaise ne l’avait pas vu venir, le manager de Liverpool a pris la parole sur les réseaux sociaux de son club. L’Allemand a en effet réalisé une vidéo pour annoncer son départ à la fin de la saison. Rien à voir avec ses résultats sportifs ou un éventuel désaccord avec ses supérieurs. Non, l’ancien coach du Borussia Dortmund explique qu’il n’a tout simplement plus l’énergie pour continuer après neuf saisons du côté d’Anfield.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

« Je quitterai le club à la fin de la saison, a annoncé Jürgen Klopp. Je peux comprendre que ce soit un choc pour beaucoup de gens sur le coup quand vous entendez ça pour la première fois, mais bien sûr je peux l'expliquer, ou du moins essayer de l'expliquer. J'aime absolument tout dans ce club, de cette ville, des supporters. J'aime l'équipe, le staff, j'aime tout. J'ai quand même pris cette décision... Cela vous montre à quel point je suis persuadé que c'est la décision à prendre. »

Klopp n'a plus la force

« Je suis à court d'énergie, a expliqué le technicien de 56 ans. Je n'ai aucun problème en ce moment, bien sûr. Je pense que je sais depuis longtemps maintenant que je devais l'annoncer. Je vais très bien. Mais je sais aussi que je ne peux pas faire le travail encore et encore. Et après toutes les années passées ensemble, après tout ce que l'on a traversé ensemble, mon respect et mon amour pour vous (les supporters, ndlr) ont grandi. La moindre des choses que je vous dois, c'est la vérité. Et c'est la vérité. » Une page va se tourner à Liverpool, où Jürgen Klopp a marqué l’histoire avec des titres comme la Premier League (2020) et la Ligue des Champions (2019).