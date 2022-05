Adieu Abramovitch, Chelsea officialise la vente à Todd Boehly

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, Chelsea a officialisé ce samedi la vente du club à Todd Boehly. La longue et glorieuse page Roman Abramovitch est terminée à Stamford Bridge.

Une semaine après la fin de la saison 2021-2022 de Premier League, les Blues ont un nouveau propriétaire. Chelsea ayant été mis en vente de force, suite à la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine et la grande proximité entre Roman Abramovitch et Vladimir Poutine, le processus a accéléré cette semaine avec la validation par le gouvernement anglais du dossier de reprise déposé par le milliardaire américain Todd Boehly, associé avec un consortium. Et ce samedi, Chelsea a officialisé l'opération. « Le Chelsea Football Club peut confirmer qu'un accord définitif et définitif a été conclu vendredi soir pour vendre le Club au consortium Todd Boehly/Clearlake Capital. Il est prévu que la transaction soit finalisée lundi », indique le club londonien.