126 ME perdus, accueil spécial pour Ratcliffe à Man United

Par Mehdi Lunay

Jim Ratcliffe est sur le point de racheter Manchester United. Le propriétaire d'Ineos et de l'OGC Nice a mal choisi son moment au vu des difficultés sportives des Red Devils. Dans une semaine, le club mancunien joue très gros en Ligue des Champions.

Jim Ratcliffe fait-il une bonne affaire en rachetant Manchester United ? Sur le papier oui puisque le club mancunien fait partie des clubs les plus riches et connus au monde. Forbes publiait récemment que Man United était valorisé à hauteur d'un milliard d'euros. Néanmoins, sportivement, les Red Devils sont à la dérive ou presque. Manchester United est 6e de Premier League, à 7 points de la tête. Mais, c'est surtout en Ligue des champions que le bât blesse. L'équipe dirigée par Erik Ten Hag est dernière de sa poule avec 3 points en 4 matchs. Battu à Copenhague, Manchester United joue gros après la trêve internationale avec un déplacement à Galatasaray. Une défaite scellerait définitivement son élimination. Une humiliation couplée à une très mauvaise affaire financière.

Le Mondial des clubs FIFA est loin pour Man United

Manchester United est tout proche de finir officiellement dernier de son groupe et d'être éliminé de toutes compétitions européennes pour la saison en cours. De quoi le priver d'une belle manne financière comme le détaille le quotidien anglais The Sun : près de 10 millions d'euros pour une qualification en huitièmes de finale et jusqu'à 70 millions d'euros si le club gagne la C1. Toutefois, le club mancunien a encore plus à perdre vis-à-vis de la FIFA.

Man Utd face being KICKED OUT of Champions Leaguehttps://t.co/BMFQf5kTOr pic.twitter.com/6mPChMUfnc — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 22, 2023

En effet, une sortie prématurée en Ligue des champions priverait quasiment Manchester United d'une participation à la future coupe du monde des clubs FIFA. Organisée en 2025 aux Etats-Unis avec 32 équipes, elle ne comptera que 12 formations européennes. Il y aura les 4 derniers vainqueurs de la C1 ainsi que les 8 meilleures équipes au classement UEFA. Manchester United est tout proche de sortir de ce fameux top 8, ce qui deviendrait réel avec une élimination en C1. Un drame quand on sait que la FIFA mettra en jeu une somme d'un milliard d'euros pour les 32 équipes mondiales engagées. The Sun chiffre les pertes potentielles de Manchester United à 126 millions d'euros en tout. Pas de quoi empêcher Jim Ratcliffe, grand fan de Manchester United, de finaliser son rachat. Néanmoins, cela lui annonce des premiers mois peu enthousiasmants.