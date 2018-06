Mercato : Tolisso clame son amour pour Liverpool

Dans : Bundesliga, Mercato, Foot Europeen, Premier League.

Un an après son arrivée au Bayern Munich en provenance de Lyon, pour une adaptation correcte au sein du club bavarois, Corentin Tolisso fera-t-il l’objet d’un transfert surprise ?

Selon le média Calcio Insider, le milieu de terrain français a confié à ses proches et ses représentants son rêve de rejoindre la Premier League rapidement, et si possible le Liverpool de son idole Steven Gerrard. Un premier appel du pied qui aura du mal à se conclure par un transfert dès cet été. Tout d’abord parce que le Bayern Munich n’a aucune intention de laisser filer sa recrue la plus chère de l’histoire si rapidement (41,5 ME). Ensuite car Liverpool vient de recruter deux milieux de terrain en la personne de Fabinho et Naby Keita, ce qui devrait déjà donner une sacrée force aux Reds dans ce secteur de jeu.

Néanmoins, nul doute que cette prise de position pourrait à nouveau alimenter la rumeur dans les mois à venir, si jamais l’ancien lyonnais ne parvenait pas à totalement s’imposer au Bayern Munich. Ou si jamais l’amour qu’il porte à Liverpool était réciproque...