Le Bayern Munich arrache le titre après un scénario délirant ‍!

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

La dernière journée du Championnat d'Allemagne a atteint des sommets d'intensité, Dortmund et le Bayern Munich se jouant le titre à distance. Et tout s'est joué dans les ultimes secondes.

Les cardiaques devaient s'éloigner du multiplex de Bundesliga, surtout s'ils étaient supporters du Borussia Dortmund et du Bayern Munich. Au coup d'envoi, le scénario était clair, si le BVB gagnait face à Mayence, il était champion d'Allemagne, peu importe ce que faisait l'équipe de Tuchel à Cologne. Mais Dortmund allait vite vivre une climatisation XXL. En effet, après 24 minutes, Mayence menait 2 à 0 au Signal Iduna Park, Haller ratant un penalty, tandis que Munich était en tête à Cologne (0-1) grâce à Coman (8e).

Dortmund reprenait un petit espoir grâce à Gueirreiro qui ramenait son équipe à 2-1, mais d'un seul coup tout basculait puisque Ljubicic égalisait pour Cologne (1-1, 81e). A moins de dix minutes de la fin, le BVB repassait en tête du championnat sous le regard consterné des dirigeants et des supporters munichois. Mais à l'ultime minute du temps réglementaire, Musiala redonnait l'avantage au Bayern (2-1, 89e) et offrait ainsi un 11e titre consécutif à l'équipe entraînée par Thomas Tuchel. Car si Dortmund égalisait à l'ultime seconde, c'était trop tard (2-2, 90e+5). Un final dantesque et cruel pour le Borussia Dortmund qui laissait filer un titre qui lui tendait les bras pour le plus grand bonheur de Munich, qui la semaine passée pensait avoir tout perdu. Le Bayern Munich gagne donc un onzième titre de Champion d'Allemagne, un record évidemment historique.