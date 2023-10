L'Allemagne le dégoûte, Tuchel se fâche

Dans : Bundesliga.

Par Mehdi Lunay

La trêve internationale arrive la semaine prochaine mais ce sera loin d'être reposant pour les joueurs du Bayern, la plupart internationaux. C'est encore plus le cas pour les Allemands, lesquels joueront deux amicaux en Amérique. Thomas Tuchel ne le digère pas.

L'Equipe d'Allemagne a besoin de repères et c'est encore plus le cas avec la récente arrivée de Julian Nagelsmann. Le jeune entraîneur n'a que 8 mois et quelques matchs amicaux pour relancer la Mannschaft et imposer ses principes avant l'Euro 2024 à domicile. Quoi de mieux que des adversaires atypiques pour tester les joueurs allemands ? C'est ce qu'a du penser la fédération allemande en programmant deux matchs amicaux contre les Etats-Unis et le Mexique pendant cette trêve internationale. Deux bons adversaires mais deux rencontres qui rendent furieux Thomas Tuchel, l'entraîneur du Bayern Munich.

Allemagne-USA en avion avant la C1 et le Klassiker

Peu convaincu par la pertinence de ces matchs face à des équipes extra-européennes alors que l'Allemagne doit jouer le championnat d'Europe l'an prochain, Tuchel est surtout fâché par le lieu des matchs. En effet, la Mannschaft disputera les deux rencontres aux Etats-Unis : dans le Connecticut contre Team USA et à Philadelphie contre la Tricolor Mexicaine dans la nuit de mardi 17 à mercredi 18 octobre prochains. Une aberration en pleine saison pour l'entraîneur du Bayern avec la Ligue des champions, la coupe d'Allemagne et le choc contre Dortmund à venir.

« Je n’ai pas eu besoin d’attendre jusqu’à maintenant pour hausser les sourcils. Je ne sais pas si cela m’intéresserait de jouer contre le Mexique en Amérique avant un Championnat d’Europe en Allemagne. Je ne sais pas si quelqu’un peut m’expliquer cela de manière suffisamment concluante pour que je le comprenne parfaitement. Je ne sais pas qui l’a décidé, mais c’est décidé. Les joueurs nationaux allemands reviendront avec le décalage horaire jeudi (19 octobre). Ensuite, ils prennent l’avion pour Mayence vendredi et l’avion pour Istanbul lundi (contre Galatasaray). Puis, ils reviennent mercredi et il n’y a qu’un seul match à domicile entre les déplacements en coupe (le 1er novembre à Sarrebruck) et à Dortmund. Il y a une différence entre un emploi du temps chargé, tout ce qui se passe loin de chez soi et dans des fuseaux horaires différents », a pesté Tuchel en conférence de presse. Il est vrai que de tels déplacements auraient été plus pertinents en fin de saison dernière. Curieusement, à cette époque-là, l'Allemagne avait joué en Pologne et à domicile contre la Colombie.