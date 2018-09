Bayern : Corentin Tolisso out pour plusieurs mois ?

Dans : Bundesliga, Foot Europeen, Equipe de France.

Ce samedi après-midi, sur la pelouse de l'Allianz Arena, lors de la victoire du Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen (3-1), Corentin Tolisso est passé par toutes les émotions en une seule période. D'abord les meilleures en marquant son premier but de la saison pour sa première titularisation sous les ordres de Niko Kovac, puis les pires avec une sortie sur blessure à la 42e minute de jeu... Et tout le club allemand craint désormais le pire pour son milieu de terrain, qui a quitté le stade avec des béquilles.

En effet, après la rencontre, l'entraîneur du Bayern a clairement refroidi l'ambiance, alors que Munich fait la course en tête en Bundesliga après trois journées. « Pour Corentin, il pourrait s'agir d'une rupture des ligaments... J'espère que ce n'est pas le cas, il faut attendre et voir », a lancé Kovac, qui confirme donc une grave blessure au genou droit, survenue à la suite d'un contact, pour le champion du monde. Une très mauvaise nouvelle en vue pour l'international français, et aussi pour le Bayern, qui va sans doute devoir se passer de son joueur pour plusieurs semaines, avant l'entrée en lice en Ligue des Champions contre Benfica mercredi...