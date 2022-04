Adieu Haaland, le Bayern Munich a menti

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Dans une récente sortie médiatique, le président Oliver Kahn a annoncé que le Bayern Munich ne pouvait pas s’offrir Erling Haaland. Mais sa déclaration a vite perdu toute crédibilité après les réactions du clan norvégien et de la presse allemande.

C’est tendu entre le Bayern Munich et l’entourage d’Erling Haaland. Il y a quelques jours, le président du club bavarois Oliver Kahn tuait tout suspense sur le dossier. D’après lui, le champion d’Allemagne n’a absolument pas les moyens de s’offrir l’attaquant du Borussia Dortmund. « Nous ne ferions pas notre travail correctement si nous ne prenions pas en considération un jeune attaquant », avait d’abord avoué le dirigeant à Sport1.

« Bien sûr, c'est un excellent attaquant et un joueur très intéressant pour l'avenir. Mais ce sont des dimensions financières qui dépassent notre imagination », écartait Oliver Kahn, dont le démenti a surpris le clan Erling Haaland. En effet, le porte-parole de la famille norvégienne Jan Aage Fjortoft a clairement remis en cause la version du dirigeant. « Le patron, Oliver Kahn, dit que le Bayern est hors course pour obtenir Erling Haaland à cause du package financier. Eh bien, eh bien... J'attends avec impatience le jour où toute la vérité à ce sujet sera révélée », a lâché le représentant sur Twitter. Sans surprise, cette réaction a incité la presse locale à vérifier les propos d’Oliver Kahn.

Et finalement, le quotidien Bild contredit également la position affichée par le Bayern. Car au début du mois de mars, son directeur sportif Hasan Salihamidzic aurait rencontré Erling Haaland à Munich. Autant dire que cette rencontre n’aurait pas eu lieu si les exigences financières du joueur étaient excessives. A noter que les Bavarois n’ont pas démenti la réunion auprès du média, qui ajoute que le président Olivier Kahn avait rencontré l’agent Mino Raiola à Monaco dans la même période. Officiellement, les discussions concernaient les deux éléments de l’Ajax Amsterdam Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui. Mais on peut penser que le nom d’Erling Haaland a été cité pendant leur entretien.