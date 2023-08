Kingsley Coman refuse l'Arabie Saoudite et 100 millons d'euros

Dans : Bundesliga.

Par Adrien Barbet

Présent au Bayern Munich depuis 2015, Kingsley Coman est l'un des joueurs les plus anciens de l'effectif. L'ailier français a récemment reçu des offres de contrat folles pour signer en Arabie saoudite.

Cet été, l'Arabie saoudite est la destination la plus prisée pour les footballeurs. Le pays du Moyen-Orient recrute de nombreux joueurs, notamment des grandes stars comme Karim Benzema, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez ou encore Sadio Mané. Le Sénégalais a connu un passage délicat au Bayern Munich. Avec son départ, cela va laisser plus de place à Kingsley Coman pour encore un peu plus s'affirmer comme un élément essentiel de la formation de Thomas Tuchel. Le joueur de 27 ans va entamer prochainement sa neuvième saison consécutive avec les Bavarois. Seuls Manuel Neuer et Joshua Kimmich font mieux. Pourtant, l'homme aux 27 titres remportés est très apprécié en Arabie saoudite. Selon les renseignements de TZ, Kingsley Coman a reçu des propositions pour rejoindre son ancien coéquipier Mané.

Coman zappe complètement l'Arabie saoudite

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kingsley Coman (@king)

Sans citer les clubs, bien qu'ils soient parmi les quatre plus gros d'Arabie saoudite (Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Ahli) le média allemand affirme que Coman a reçu une première offre de contrat avec un salaire de 45 millions d'euros jusqu'en 2026 et une autre, évaluée à 65 millions, soit plus de 100 ME au total. Deux offres très alléchantes sur un plan financier mais qui ont été immédiatement déclinées par le Français qui souhaite visiblement poursuivre sa carrière au Bayern Munich où il est très apprécié par la direction munichoise. L'ancien titi parisien n'a pas bronché devant les ponts d'or offerts par l'Arabie saoudite. Le numéro 11 du FC Hollywood s'attend à avoir un rôle plus important, alors qu'une arrivée d'Harry Kane est attendue par tous les supporters bavarois. Kingsley Coman est prêt à jouer les premiers rôles au Bayern Munich et ne regarde même pas l'Arabie saoudite.