Alexander-Arnold se voit Ballon d'Or, Vinicius Jr est prévenu

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi, le Ballon d'Or sera décerné lors d'une cérémonie qui aura lieu au Théâtre du Châtelet. Sauf énorme surprise, Vinicius Jr sera couronné pour cette année 2024.

Vinicius Jr va, sauf surprise, remporter son premier Ballon d'Or ce lundi. Le Brésilien a réalisé une saison pleine avec le Real Madrid et parviendra donc à remporter cette récompense avant des joueurs comme Erling Haaland ou Kylian Mbappé, qui semblaient avoir de l'avance sur lui. Vinicius Jr devra batailler dans les prochains mois pour garder son titre et son niveau. Car la concurrence est féroce. Et pas seulement chez les attaquants. Ce n'est pas Trent Alexander-Arnold qui dira le contraire, lui qui se pense capable de remporter le Ballon d'Or dans les prochaines années.

Trent Alexander-Arnold y croit fort

Lors d'un passage sur Sky Sports, le latéral droit de Liverpool n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet et affiché ses objectifs : « Je dirais gagner un Ballon d'or... parce que je crois que je peux le faire. Je veux être le premier arrière à le faire. Je vais tout donner. Ce n'est pas une question de combien de titres tu gagnes ou combien de médailles. C'est une histoire de ce que tu donnes pour ce jeu. On a souvent parlé de mon potentiel et ce depuis que j'ai 6 ans. Il a le potentiel de faire ci, il a le potentiel de faire ça. (...) Le seul moyen d'être heureux est d'arriver à son plein potentiel et de se donner les chances d'y arriver ». A 26 ans, TAA a encore un long chemin pour parvenir à ses fins. Surtout que les défenseurs sont rarement considérés pour le Ballon d'Or. Le dernier défenseur à avoir soulevé le trophée n'est autre que Fabio Cannavaro en 2006. Pour y parvenir, l'Italien avait notamment remporté la Coupe du monde. Trent Alexander-Arnold sait donc ce qui lui reste à faire.