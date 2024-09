Nantes ‍: Kombouaré accueille déjà Alexander-Arnold

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Ce vendredi, L'Equipe a surpris tout le monde en annonçant l'intérêt de Trent Alexander-Arnold pour le FC Nantes. Un éventuel rachat de la part du joueur de Liverpool ne dérangerait pas Antoine Kombouaré.

Après Kylian Mbappé à Caen, une autre star du football européen va t-elle prendre en main le FC Nantes ? Selon les informations de L'Equipe, Trent Alexander-Arnold souhaite racheter les Canaris via un fonds d'investissement dirigé par son père. Une annonce surprise qui a irrité Waldemar Kita, actuel patron du FCN. L'homme d'affaires franco-polonais a fermement démenti toute approche du clan Alexander-Arnold, évoquant des « conneries » de la presse. Son entraîneur Antoine Kombouaré a aussi été interrogé sur cette information en conférence de presse. Dans son plus pur style, le Kanak n'a pas manqué de franchise.

Kombouaré ne craint aucun patron

L'entraîneur nantais accueille volontiers Trent Alexander-Arnold, que ce soit en tant que président ou comme joueur. « Il y a plein de personnes qui veulent du FC Nantes, après est-ce que le propriétaire veut vendre, ça je ne sais pas. Pour l’instant, il n’y a que Kylian Mbappé qui a fait ça. Les joueurs font ce qu’ils veulent avec leur argent. Si quelqu’un vient mettre son argent, on fera ce qu’il dira. Le patron a toujours raison, c’est lui qui paye. Mais pour être très honnête avec vous, ça n’a aucun impact sur mon travail. Trent Alexander-Arnold, s’il veut être président et jouer… Comme ça il ne jouerait qu’un match par semaine, ça serait plus tranquille pour lui », a lâché malicieusement Kombouaré.

💬 Le Coach s'exprime avant la rencontre face à Angers.#OnEstNantes — FC Nantes (@FCNantes) September 20, 2024

La grande tolérance du Kanak n'est plus à démontrer, lui qui a récemment débuté un deuxième mandat avec Waldemar Kita malgré des relations souvent orageuses entre les deux hommes. Cependant, si la prise de contrôle du clan Alexander-Arnold se confirme, il n'est pas sûr que ces derniers conservent Antoine Kombouaré pour démarrer un nouveau projet. A Strasbourg, BlueCo n'a eu aucun sentiment pour Frédéric Antonetti puis Patrick Vieira sur le banc alsacien.