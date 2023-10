Cristiano Ronaldo évite de rentrer dans l'histoire avec cette blessure

Dans : Euro 2024.

Par Adrien Barbet

Vainqueur 5-0 de la Bosnie-Herzégovine, le Portugal continue de dérouler dans ces éliminatoires de l'Euro 2024. Si Cristiano Ronaldo s'est offert un doublé lors de ce match, il a failli être blessé par un fan qui a pénétré la pelouse.

Pour sa 203e apparition sous le maillot du Portugal, Cristiano Ronaldo a prouvé qu'il était éternel en inscrivant un doublé, pour porter son total à 127 buts en sélection. Un record impressionnant, que CR7 continue de faire grandir. Si la soirée est belle pour la Seleçao, toujours invaincue dans ces éliminatoires et d'ores et déjà qualifiée pour l'Euro 2024 en Allemagne, le constat aurait pu être plus criant. Alors qu'il s'apprête à jouer rapidement une touche, l'attaquant de 38 ans a été bousculé par un fan, entré illicitement sur la pelouse du stade Bilino Polje. Le fan, téléphone en main pour prendre sa photo avec son idole et vêtu d'un maillot d'Al Nassr, a rapidement été interpellé par les stadiers. Dans la confusion, Cristiano Ronaldo a échappé à une blessure bête.

La frayeur pour Cristiano Ronaldo et sa cheville

Fan having a moment with Cristiano Ronaldo. ..

But accidentally he hurt Ronaldo ankle

Portugal 5-0 Bosnia !!



pic.twitter.com/I71XA4JFLp — Hellfootball (@hellfootball_) October 16, 2023

Alors que deux stadiers sont en train de neutraliser le fan, accroché à l'ancien joueur du Real Madrid, ce dernier semble touché au niveau de la cheville dans l'altercation. Au final, plus de peur que de mal pour Cristiano Ronaldo qui va boitiller pendant quelques secondes, avant de retrouver sa place sur le terrain avec ses coéquipiers. Le capitaine portugais sera finalement remplacé par Diogo Jota à la 66e minute, alors que le score était déjà de 5-0. CR7 est actuellement le meilleur buteur en 2023 avec 40 réalisations, devant les prodiges Erling Haaland et Kylian Mbappé. L'ancien Turinois a probablement l'objectif de terminer l'année en tête, malgré son déficit d'âge. Une blessure n'aurait pas été la bienvenue et a été évitée de justesse.