« ‍Poutine, Poutine ‍», premier scandale à l’Euro 2024

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

L'entrée en lice de l'Ukraine dans l'Euro 2024 a été gâchée par le comportement scandaleux des supporters de la Roumanie.

Sportivement, l'équipe de Roumanie n'a pas laissé la moindre chance à l'Ukraine en s'imposant 3 à 0 ce lundi dans le stade où évolue habituellement le Bayern Munich. Mais c'est du virage où étaient massés les supporters roumains qu'est arrivé le premier scandale de cet Euro 2024. En effet, après avoir exhibé des banderoles dans toutes les langues pour réclamer la « liberté pour les Ultras », des fans de la Roumanie ont lancé un chant à la gloire de Vladimir Poutine. Tout cela étant filmé et diffusé sur les réseaux sociaux afin d'en tirer le maximum de gloire possible.

Les supporters roumains ont scandé le nom de Poutine vers les tribunes ukrainiennes… 😬 pic.twitter.com/8lUtIKNazW — Vibes Foot (@VibesFoot) June 17, 2024

Bien évidemment, les supporters de la Roumanie savaient ce qu'ils faisaient, car leur adversaire du jour, l'Ukraine, est en guerre avec la Russie suite à l'invasion décidée par le président russe il y a deux ans. Pour l'instant, l'UEFA n'a pas communiqué sur ce sujet, mais devant les réactions outrées de l'équipe et des supporters ukrainiens, l'organisateur de l'Euro 2024 ne pourra pas rester les bras croisés et aura probablement des choses à dire à la Fédération roumaine de football. A noter que lors de cette même rencontre, un supporter roumain est entré sur la pelouse en seconde période de manière très calme et a été courtoisement ramené vers la sortie par les stadiers allemands.