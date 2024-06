La Turquie remporte un match fou contre la Géorgie

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

Turquie - Géorgie 3-1

A Dortmund, Turquie bat Géorgie 3-1

Buts pour la Turquie : Muldur (25e), Guler (65e), Akturkoglu (96e)

But pour la Géorgie : Mikautadze (32e)

Dans un match loin d’être douché par l’énorme averse qui est tombée sur Dortmund avant la rencontre, et dans un stade bouillant, la Turquie a fini par triompher d’une Géorgie accrocheuse et qui est passée par tous les sentiments. Le début de match était clairement pour la formation au croissant, qui ouvrait logiquement le score d’une magnifique reprise de Muldur après un renvoi (1-0, 25e), et pensait même prendre le large avant le but refusé à Yildiz pour un hors-jeu d’une demi-chaussure (27e). Alors que la Géorgie buvait la tasse, la réaction était surprenante avec une frappe soudaine de Mikautadze au premier poteau qui égalisait tout simplement (1-1, 32e).

Le match sentait bon le KO, avec de l’engagement maximal des deux côtés. Le déclic venait de la jeune star du Real Madrid, Guler, qui assenait une frappe terrible pour mettre la Turquie devant (2-1, 65e). Cet avantage allait être difficile à conserver, dans une fin de match folle. Sauvetage sur la ligne, poteau, et confusion maximale dans les arrêts de jeu au cours d’une folle domination géorgienne qui n’était pas concrétisée. Et sur le dernier corner, la Turquie partait en contre pour marquer dans le but vide grâce à Akturkoglu qui remontait tout le terrain pour marquer tranquillement (3-1, 96e). Pas de premier point pris donc pour la formation de Willy Sagnol, alors que la Turquie s’impose après avoir énormément souffert.