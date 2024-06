Euro ‍: L’Albanie accroche la Croatie et reste en vie

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

A Hambourg, Croatie et Albanie 2-2

Buts pour la Croatie : Kramaric (74e) et Gjasula (76e csc)

Buts pour l’Albanie : Laci (11e), Gjasula (95e)

La Croatie tenait la victoire dans les arrêts de jeu mais l’Albanie a fait preuve d’incroyables ressources pour aller chercher le nul 2-2.

Entre deux équipes battues lors du match d’ouverture, le match opposant la Croatie et l’Albanie sentait la peur. Même s’il est toujours possible de se qualifier avec trois points, cette opposition mettait aux prises les deux pays présumés les plus faibles du groupe. Et à la surprise générale, c’est l’Albanie qui ouvrait la marque dès la 11e minute sur une belle tête de l’ancien ajaccien Laci (0-1, 11e). Ce n’était en revanche pas une surprise en voyant le scénario de la rencontre, où les hommes de Sylvinho jouaient crânement leur chance. Tout le contraire de Croates bien loin de leur statut de demi-finaliste de la dernière Coupe du monde.

Cela évoluait à la mi-temps avec plusieurs changements opérés qui redonnaient un visage conquérant à la formation au damier. Cela payait dans 20 dernières minutes, avec l’égalisation de Kramaric d’un tir bien placé dans la surface (1-1, 74e), puis le deuxième but croate, marqué contre son camp par Gjasula (2-1, 76e) après un cafouillage dans la surface. Le malheureux albanais trouvait toutefois les ressources pour égaliser dans une fin de match folle avec une frappe au coeur de la surface (2-2, 95e).

Un nul qui ne fait les affaires d’aucune des deux équipes, et les place même au bord de l’élimination en cas de résultat négatif face à l’Italie pour la Croatie, et contre l’Espagne pour l’Albanie.