L’Allemagne annonce sa liste pour l’Euro 2024

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

Fin du suspense pour la Mannschaft, qui a volontairement laissé passer beaucoup de fuites ces derniers jours mais dévoile enfin la version définitive de sa liste pour l’Euro. Il faut dire que Julian Nagelsmann a réalisé beaucoup de choix forts, et le niveau réel de l’Allemagne pour son Euro reste un énorme point d’interrogation. A noter que cette liste comprend 27 joueurs, et devrait donc se voir ôter un gardien de but d'ici au mois de juin.

Gardiens: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen

Défenseurs: Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah

Milieux: Robert Andrich, Chris Führich, Pascal Gross, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sané, Florian Wirtz

Attaquants: Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav