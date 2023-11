Italie ‍: Jorginho, maintenant ça suffit ‍!

Dans : Euro 2024.

Par Adrien Barbet

Vainqueur 5-2 de la Macédoine du Nord, l'Italie a son destin entre ses mains pour la qualification à l'Euro 2024. Toutefois, les prestations de Jorginho irritent la presse italienne.

Réputé pour être un excellent tireur de penalty, Jorginho a démontré son talent dans l'exercice, notamment lors de son passage à Chelsea. Le milieu de terrain a souvent affiché une réussite impressionnante face au gardien. Le joueur de 31 ans est également celui qui s'est le plus présenté pour tirer un penalty avec l'équipe nationale de l'Italie. Si ses 6 premières tentatives ont fait mouche, Jorginho a raté les quatre dernières sous le maillot de la Squadra Azzurra, dont une contre la Macédoine du Nord lors d'un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Les Italiens doivent absolument ne pas perdre contre l'Ukraine durant la prochaine et dernière journée afin de valider leur billet pour la compétition en Allemagne, où ils sont les tenants du titre. La pression est clairement sur les épaules de Jorginho.

L'Italie supplie Jorginho d'arrêter avec les penaltys

La presse italienne et plus particulièrement Andrea Elefante de la Gazzetta dello Sport, souligne l'inefficacité inhabituelle du joueur d'Arsenal depuis quelques mois. Les deux penaltys manqués contre la Suisse pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 sont toujours en travers de la gorge des supporters italiens. Alors que l'ancien joueur de Naples affiche un taux de 84 % de réussite, (41 tentatives converties sur 49) le débat fait rage dans le pays de la Botte. Car son rendement avec l'Italie est trop bas. Le vainqueur de l'Euro 2021 ne devra pas se manquer contre l'Ukraine, car les médias réclament déjà qu'il ne tire plus de penalty en sélection. « Persévérer serait diabolique. Jorginho doit cesser de prendre des pénaltys, du moins pour l'Italie. Plus jamais » dénonce Andrea Elefante, qui ne croit plus du tout en l'oriundo. Jorginho est au pied du mur sur un sujet sensible.