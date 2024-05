Incroyable miracle pour Prime Vidéo et le Pass Ligue 1

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

La saison de Ligue 1 s'achève ce dimanche et il semble pour l'instant que cela soit la fin de l'histoire pour Prime Vidéo dans le football français. Pourtant, un incroyable miracle peut sauver provisoirement la chaîne.

Journalistes et techniciens, ils sont nombreux sur la chaîne Prime Vidéo à déjà avoir vécu le naufrage de Mediapro et de l'éphémère chaîne Téléfoot. Et dimanche soir, peu avant minuit, il y aura probablement quelques larmes au moment de rendre l'antenne suite au multiplex de la 34e et dernière journée de la saison de Ligue 1. Car le contrat entre la chaîne du groupe Amazon et la LFP s'arrêtera, sans que l'on sache réellement ce qu'il adviendra dans le futur.

Tous ces stades nous auront fait vibrer cette saison 😍 pic.twitter.com/pU2QglsgfG — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 17, 2024

Et c'est d'ailleurs en substance le message que la direction de Prime Vidéo a fait passer cette semaine à ses équipes, à savoir que rien n'est joué pour les droits de la Ligue 1. La chaîne a en effet déposé une offre pour diffuser le match du vendredi soir, et à ce jour Vincent Labrune n'a pas du tout repoussé cette proposition, contrairement à ce qu'il a fait avec celle de DAZN. Et ce n'est pas la seule chose qui pourrait prolonger la vie de toute l'équipe menée par Thibault Le Rol et Marina Lorenzo.

Ce samedi, Arthur Perrot, journaliste qui suit ce dossier pour RMC, dévoile l'intérêt de Prime Vidéo pour l'Euro 2024. Car si TF1 et M6 a acheté les droits des 25 meilleurs matchs de cette compétition, les 26 autres rencontres n'ont pour l'instant aucun autre diffuseur. Beinsports, qui diffuse habituellement l'intégralité des grandes compétitions mondiales de football n'a cette fois pas fait d'offre. Et c'est dans ce cadre que la chaîne d'Amazon aurait pris des renseignements auprès de l'UEFA afin de connaître les tarifs pour l'Euro 2024. Alors que nous sommes à moins d'un mois du coup d'envoi d'Allemagne-Ecosse, match d'ouverture de cette compétition, les organisateurs seraient moins gourmands, préférant prendre un chèque maintenant que ne pas avoir de visibilité en France sur la totalité des rencontres. Autrement dit, Prime Vidéo est en mesure de s'offrir un mois de plus de football en France. Et compte tenu de la qualité des retransmissions de la Ligue 1 par cette chaîne, personne ne se plaindra que l'Euro 2024 soit diffusée par Prime. D'autant que le Pass Ligue 1 payé annuellement s'achève 14 juillet prochain...jour de la finale de l'Euro 2024.