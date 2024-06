Il explose à l’Euro, un géant d’Europe fonce déjà dessus

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

Un des joueurs de l'Italie a crevé l'écran ce samedi soir, et immédiatement sa cote sur le marché des transferts a explosé. La Juventus n'est plus seule sur les rangs de Ricardo Calafiori.

L’Italie a réussi son entrée en scène ce samedi soir face à l’Albanie, dans un match où la Nazionale entamait tout de même la défense de son titre de championne d’Europe. Pourtant, elle ne fait clairement pas partie des favorites, en raison notamment de ses campagnes souvent compliquées, de ses absences aux dernières Coupes du monde, et au fait que son équipe ne regorge pas vraiment de stars. Néanmoins, cela laisse de la place à certains joueurs pour se faire remarquer. Et c’est le cas de Ricardo Calafiori, grand défenseur central gaucher qui a fait forte impression contre l’Albanie. Si les spécialistes de la Serie A le suivent grâce à sa belle saison avec Bologne, qui est allé chercher une place en Ligue des Champions, son explosion au grand jour a frappé le public ce samedi soir. Elégant balle au pied, dur sur l’homme et dans les duels, désireux de jouer vers l’avant, Calafiori a fait sensation. Et ce n’est pas une surprise de voir sa cote augmenter en flèche quasiment immédiatement.

Dortmund et Chelsea foncent dessus

🎥🔙 When Riccardo Calafiori’s girlfriend took centre-stage during the Italian defender’s post-match interview following their 3-3 draw with Juventus. pic.twitter.com/6t1TiBDZ0P — SimplyGoal (@SimplyGoal) June 16, 2024

Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a souligné que la Juventus faisait le forcing pour le faire signer, même si Bologne ne veut pas entendre parler d’un départ. Une posture qui risque d’être difficile à tenir tant le défenseur italien fait rêver, et pourrait provoquer de grosses offres. On parle désormais dans la presse italienne d’un possible transfert de 40 millions d’euros. Mais nul doute que le club de Bologne va faire durer le suspense, notamment si Calafiori continue de réaliser de telles prestations. Le Borussia Dortmund pense à lui pour remplacer Mats Hummels et Chelsea l’a également observé ce samedi soir. Le joueur pencherait lui pour la Juventus, afin de continuer sa progression en Italie, et un accord de principe a déjà été trouvé pour un contrat longue durée et un salaire de 2,2 millions d’euros par an. Mais tout cela pourrait évoluer très vite avec l’Euro, qui a parfois le don de rendre dingue les recruteurs.