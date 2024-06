Euro 2024 ‍: Un homme armé abattu à Hambourg

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

En marge du match entre les Pays-Bas et la Pologne, les fans ont envahi la ville de Hambourg avant la rencontre. Aux abords de la fan zone, la police est intervenue et a tiré à plusieurs reprises sur un homme armé d’une pioche et d’un cocktail Molotov et qui avait menacé les supporters puis les forces de l’ordre dans les rues donnant sur la fan zone.

L’homme, grièvement blessé, a été transporté à l’hôpital et le secteur a été bouclé. Les supporters ont été ensuite invités à se diriger vers le stade comme prévu pour cette rencontre très attendue à Hambourg. Pour le moment, aucun commentaire des autorités n’a été effectué.