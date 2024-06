Euro 2024 ‍: Le fils de Sergio Conceiçao sauve le Portugal ‍!

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Euro 2024, groupe F, 1ère journée

Red Bull Arena (Leipzig)

Portugal-République Tchèque 2-1

Buts : CSC de Hranac (69e), F.Conceiçao (90e+2) pour le Portugal ; Provod (62e) pour la Tchéquie

Sous la pluie battante de Leipzig, l'ambitieux Portugal a ramé contre une équipe tchèque très solide. La Seleçao dominait largement les débats face à un bloc compact et attentiste. Mais, les occasions n'étaient pas si nombreuses. C'est Cristiano Ronaldo, 39 ans, qui était l'attaquant le plus en vue. Après une tête ratée (7e), il poussait le gardien adverse Stanek à réaliser deux arrêts. Le premier du pied sur un face à face, le second en s'allongeant parfaitement sur une frappe lourde. A la pause, le Portugal était loin du compte.

Cela ne s'arrangeait pas quand Provod trompait Diogo Costa d'une belle frappe enroulée pour placer les Tchèques devant. Proche d'un fiasco, le Portugal bénéficiait d'un coup du sort pour revenir au score. Stanek détournait un centre sur le tibia de son défenseur Hranac pour un but gag. Revigorée, la Seleçao poussait. Jota marquait de la tête (87e) mais le but était annulé pour un minuscule hors-jeu de Ronaldo. Finalement, c'est Francisco Conceiçao, fils de Sergio, qui délivrait les Portugais d'un but opportuniste. 2-1, le Portugal a souffert mais il réussit son début d'Euro.