Euro 2024 ‍: La liste des Pays-Bas tombe sans Zirkzee

En attendant que Didier Deschamps ne dévoile sa liste de joueurs de l’équipe de France sélectionnés pour l’Euro 2024, les Pays-Bas viennent tout juste de dévoiler une première liste élargie à 30 joueurs. Si Joshua Zirkzee, pourtant auteur d’une belle saison avec Bologne, manque notamment à l’appel, le sélectionneur Ronald Koeman a convoqué un sacré groupe, avec des stars comme Memphis Depay, Van Dijk, De Jong ou Xavi Simons. Pour rappel, les Oranje se retrouveront dans le groupe de la France en juin prochain lors de la phase de groupes de cet Euro en Allemagne.

🦁 One month before our first game, here's our 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝 for @EURO2024! 🇳🇱#NothingLikeOranje #CreateHistory pic.twitter.com/484HIAQVV2